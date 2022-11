Argentina: Kirchner su processo per corruzione, tribunale è "plotone d'esecuzione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cristina Kirchner è accusata di essere il vertice di un'organizzazione dedita a lucrare con le opere pubbliche. Il processo ha preso il via a maggio 2019 e si stima che la sentenza arriverà prima della fine dell'anno. Il caso è legato ad appalti concessi per opere viarie nella provincia di Santa Cruz. Secondo l'accusa, Kirchner avrebbe sottratto fondi alle casse statali pilotando fino a 51 contratti pubblici, in gran parte a beneficio dell'imprenditore Lazaro Baez, amico della famiglia presidenziale. Sul banco degli imputati, tra gli altri, anche qui l'ex ministro de Vido, anello cruciale per l'assegnazione dei contratti. Questo è finora l'unico dossier contro l'attuale vice presidente che ha raggiunto la fase dibattimentale. Il resto delle cause arrivate a questa istanza sono state archiviate in primo grado oppure sono al riesame della Cassazione. (Abu)