Pnrr: Mattarella, no segnali che capitolo fisco venga cambiato, lotta evasione centrale

- “Il problema dell’evasione fiscale è grave per ogni Paese e lo è in maniera importante per l’Italia e infatti si è fatto molto e nel Pnrr questo è un tema sottolineato con molta concretezza e non vi sono segnali che venga cambiato”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al palazzo Federale di Berna, nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente della Confederazione Svizzera, Ignazio Cassis. (Rin)