Ucraina: Tajani, Italia può contribuire a sostegno popolazione grazie a Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo aiutare la popolazione ucraina in tutti i modi possibili, sia quando i cittadini si trovano sul territorio nazionale sia quando sono costretti a fuggire a causa degli attacchi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della riunione con gli omologhi Nato a Bucarest. “La Nato è pronta a fare la sua parte”, così come l’Italia, grazie anche a una “Protezione civile di altissimo livello”, ha spiegato Tajani, evidenziando come la discussione odierna sia stata dedicata al sostegno all’Ucraina dal punto di vista politico e militare ma anche alla questione energetica, “con le esperienze di Paesi che non sono parte della Nato, con l’Ue e la Bers”, affrontando il tema delle “capacità di intervento economico per un Paese che sta soffrendo e che deve essere ricostruito”. (Rob)