Clima: Avs, da Pichetto politiche ostili, 30 anni di ritardo

- "L'intervento del ministro Pichetto Fratin durante l'audizione in commissione Ambiente a palazzo Madama sono un atto ostile al clima. Con le sue dichiarazioni programmatiche gli obiettivi non verranno raggiunti se non con 30 anni di ritardo compromettendo l'ambiente e con costi economici e sociali elevati. Pichetto Fratin vuol trasformare l'Italia in un hub del gas europeo anziché trasformarla in leader nella produzione delle energie rinnovabili. Prospetta nuovi gasdotti e nuovi rigassificatori mentre il governo, con la norma sugli extraprofitti, ha regalato oltre 40 miliardi di euro alle società energetiche perché la norma prevede un gettito di soli 2,5 miliardi di euro peggio di quanto ha fatto il governo Draghi che ne prevedeva 10, il tutto a scapito di famiglie e imprese". Lo affermano in una nota i co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi, deputati di Alleanza verdi e sinistra. (Com)