Usa-Nato: Blinken incontra Stoltenberg, focus su Ucraina e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a margine della ministeriale Nato in corso a Bucarest, in Romania. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Il colloquio si è incentrato sulla situazione in Ucraina e sulla necessità di rafforzare la capacità di difesa e deterrenza della Nato. Particolare attenzione, inoltre, è stata dedicata al processo di adesione di Svezia e Finlandia. (Was)