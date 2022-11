Ucraina: Stoltenberg, sosteniamo iniziative di pace, ma sarà possibile solo con una vittoria sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sostiene le iniziative di pace, nella consapevolezza che una pace duratura "può essere raggiunta solo se la Russia perderà la guerra". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso della conferenza stampa alla riunione ministeriale della Nato a Bucarest. "Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba ci ha riferito dell'iniziativa di pace presa dal presidente Zelensky", ha detto Stoltenberg ai giornalisti. "Mi aspetto che questo sia un tema" dell'incontro tra Kuleba e "tutti gli altri ministri degli Esteri della Nato nell'incontro di stasera", ha aggiunto. "Credo che il messaggio principale sia che una pace duratura può essere solo una pace giusta. Ma la pace non sarà duratura e non prevarrà se l'autocrazia e l'oppressione prevarranno sulla democrazia e sulla libertà", ha proseguito Stoltenberg, precisando che "tutti sono a favore della pace, ma dobbiamo anche renderci conto che l'unico modo per raggiungerla è fare in modo che l'aggressore non vinca". Il tavolo dei negoziati è "legato alla situazione sul campo di battaglia", ha assicurato il segretario generale della Nato. "Può sembrare un paradosso, ma la realtà è che il modo migliore per raggiungere una pace duratura è fornire sostegno militare all'Ucraina. Perché in questo modo il presidente Putin capirà che non può raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia, che deve sedersi e negoziare con le buone e fare concessioni serie, per avere una pace duratura", ha concluso Stoltenberg. (Beb)