Scuola: MI, con decreto ministeriale 500 milioni a Its, Valditara, vittoria per formazione e risorsa per aziende

- Come era stato annunciato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, oggi è stato firmato il decreto di riparto di 500 milioni di euro destinati al potenziamento dei laboratori degli Istituti tecnici superiori (Its). Si tratta - spiega una nota del dicastero - di fondi inseriti nell’ambito della Missione istruzione e ricerca del Pnrr, che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi a favore degli Its, per incentivare la crescita di un sistema di formazione che valorizzi le opportunità lavorative nei territori. Si tratta di una misura che fino all’insediamento del nuovo governo era rimasta inattuata, ed è stata sbloccata dopo un confronto costruttivo fra il ministero e la Conferenza delle Regioni, che hanno condiviso la volontà di promuovere una programmazione coordinata degli interventi, a partire dagli Its Academy. In concreto, 450 milioni verranno destinati agli istituti esistenti: queste risorse verranno erogate per il 60 per cento agli Its del Centro-Nord, e per il 40 per cento agli Its del Sud. L’erogazione avverrà per il 60 per cento dell’investimento avendo come criterio il numero di iscritti, mentre il 40 per cento verrà assegnato in quota fissa. I restanti 50 milioni saranno accantonati per le nuove Fondazioni che a partire dal 2022 abbiano dato il via ad almeno un percorso formativo. Le eventuali risorse non utilizzate saranno redistribuite fra tutte le Fondazioni Its Academy. "Questo decreto è soddisfacente perché supera un blocco generato dall’inerzia del governo precedente: è stata messa a terra un’altra delle opportunità date dal Pnrr. Ma la cosa più importante è che potenziare gli Its è un cambio di passo nell’avvicinare l’istruzione e la formazione con le professionalità che il tessuto produttivo dei territori offre e di cui necessita. È con azioni come queste che il sistema dell’istruzione può diventare sempre di più motore di sviluppo per il sistema-Paese", ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara. (Com)