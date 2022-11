Legge Bilancio: Colosimo (Fd'I), grazie a Meloni Roma farà salto di qualità con Metro C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Roma "rafforza la sua candidatura a Expo 2030 grazie al governo che ancora una volta dimostra la sua attenzione per i cittadini capitolini mettendo a disposizione fondi indispensabili per la Metro C". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Grazie a Giorgia Meloni quindi- sottolinea -, Roma si appresta a fare quel tanto agognato salto di qualità per diventare finalmente una Capitale degna di questo nome".(Com)