Usa: Biden su morte di Donald McEachin, era un guerriero

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto le sue condoglianze alla famiglia di Donald McEachin, rappresentante democratico morto ieri notte a causa degli effetti secondari di un cancro colorettale diagnosticatogli nel 2013. In una nota, Biden e la moglie Jill hanno fatto le loro condoglianze alla moglie di McEachin, Colette, e ai tre figli. “Ho conosciuto Don quando è stato eletto al Congresso nel 2016, e gli sarò sempre grato per la sua amicizia e il sostegno dimostratomi quando mi sono candidato alla Casa Bianca: era un guerriero e ha sempre lottato per la giustizia e per i diritti civili”, ha detto. (Was)