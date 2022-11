Ucraina: Scholz condanna gli attacchi missilistici russi contro le infrastrutture civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha condannato i continui attacchi missilistici russi contro le infrastrutture civili dell'Ucraina e ha assicurato a questo Paese “ulteriore sostegno a breve termine” da parte della Germania. È quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit, in merito al contenuto del colloquio telefonico avvenuto oggi tra Scholz e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. La conversazione è stata dedicata alla “situazione politica, militare e umanitaria” in Ucraina. Il capo dello Stato di Kiev ha informato il cancelliere degli effetti degli attacchi aerei russi contro le infrastrutture civili, le forniture di acqua ed energia elettrica del proprio Paese. Scholz ha condannato “i continui bombardamenti aerei” effettuati dalla Russia e ha assicurato che la Germania fornirà all'Ucraina “ulteriore sostegno a breve termine”. Finora, il governo federale ha stanziato per l'ex repubblica sovietica aiuti finanziari di breve periodo per un ammontare di circa 56 milioni di euro, destinati a riparare l'infrastruttura energetica del Paee aggredito dalla Russia. Inoltre, la Germania sta mettendo a disposizione dell'Ucraina “più di 350 generatori”. Scholz ha ribadito “il continuo sostegno” del proprio Paese all'ex repubblica sovietica, “anche nel settore della difesa aerea e della ricostruzione di lungo periodo”. Il cancelliere tedesco e il presidente ucraino hanno, infine, concordato di rimanere “in stretto contatto”.(Geb)