Agroalimentare: Lollobrigida, da linee programmatiche costruttivo dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio a palazzo Madama, nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste davanti alle competenti commissioni congiunte di Camera e Senato, presiedute dal deputato Mirco Carloni e dal senatore Luca De Carlo, ho illustrato quale sarà l'impegno che porteremo avanti con il governo Meloni per dare centralità al comparto. "Combattere il caporalato per dire 'no' all'importazione di nuovi schiavi, dare sostegni concreti all'agroalimentare e puntare sull'innovazione sono alcuni dei punti dai quali è nato un costruttivo e interessante dibattito, che si avrà modo di approfondire attentamente nei prossimi incontri". Lo dichiara in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "La tutela del marchio Italia è una delle prime sfide da affrontare. La nostra Nazione deve puntare sulla qualità, caratteristica che rende uniche, nel mercato globale, le nostre produzioni agroalimentari", sottolinea Lollobrigida, che aggiunge: "Un settore importante non solo per la nostra economia, ma anche per la cultura italiana". (Rin)