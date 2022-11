© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: ministro Energia Fayyad verso il Cairo per consiglio ministeriale arabo sull’acqua - Il ministro dell’Energia del Libano Walid Fayyad ha lasciato la capitale libanese Beirut per recarsi al Cairo, in Egitto, e partecipare alla 14esima sessione del Consiglio ministeriale sull’acqua della Lega araba. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Il Libano ha presieduto il consiglio nell’ultimo anno e lascerà la presidenza al ministro del Petrolio del Governo di unità nazionale della Libia Mohammad Aoun. Fayyad è atteso alla conferenza dal titolo “Sicurezza araba sull’acqua per la vita, lo sviluppo e la pace” che mira a creare una piattaforma efficace per discutere dei vari aspetti della sicurezza idrica coinvolgendo Paesi, organizzazioni, responsabili politici, esperti, rappresentanti del settore privato e istituzioni internazionali. In questa occasione sono previsti incontri del ministro Fayyad con gli omologhi di diversi Paesi. (segue) (Res)