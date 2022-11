I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano-Italia: ambasciatrice Bombardiere a inaugurazione centro servizi Magneti Marelli-Gargour Mobility a Beirut - L’ambasciatrice d’Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo centro servizi di Magneti Marelli e Gargour Mobility, il primo del suo genere in Medio Oriente, nel centro di Beirut. Lo riferisce la rappresentanza diplomatica d’Italia su Twitter. “Rafforzare la partnership tra le aziende di Italia e Libano è una priorità della nostra azione”, si legge nel messaggio. Lo scorso settembre, Gargour Mobility ha dichiarato di aver concluso un accordo con Magneti Marelli Parts & Services per diventare il distributore ufficiale in Libano delle parti e dei componenti automobilistici dell'azienda italiana. Gargour Mobility, filiale della società di distribuzione automobilistica T. Gargour & Fils, si occuperà anche di servizi post-vendita e manutenzione. (segue) (Res)