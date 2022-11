© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran-Iraq: presidente iraniano riceve premier Baghdad, “relazioni sono forti” - Le relazioni tra la Repubblica islamica dell’Iran e l’Iraq sono “forti, storiche e profondamente radicate nella cultura e nei valori dei due Paesi”. Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il primo ministro iracheno Mohammed Shia al Sudani, in visita ufficiale a Teheran. "Lo status dell'Iraq è essenziale per garantire la pace e la stabilità nella regione, e garantire stabilità e responsabilità dei governi dei Paesi stessi", ha affermato Raisi in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa “Ina”. A detta del capo dello Stato iraniano, la visita intrapresa da Al Sudani rafforzerà ulteriormente i legami tra Teheran e Baghdad e offrirà occasione per risolvere le questioni in sospeso. Raisi ha poi fatto riferimento alla presenza di forze straniere nella regione mediorientale, in particolare statunitensi, affermando che ciò “aumenta i rischi per la sicurezza” e, pertanto, è necessaria la loro fuoriuscita. Circa le aree di cooperazione, il presidente iraniano ha menzionato la lotta ai gruppi terroristici, il contrasto alla criminalità organizzata e a qualsiasi fattore che porti a minare la sicurezza e la stabilità nei due Paesi, oltre a questioni economiche e finanziarie e all'esportazione di elettricità e gas. (segue) (Res)