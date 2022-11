© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Ong, due membri forze governative uccisi in attacco Stato islamico vicino a Homs - Due membri delle forze governative siriane sono rimasti uccisi in seguito ad un attacco compiuto da alcuni membri dello Stato islamico (Is) nel governatorato di Homs, nell’ovest della Siria. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un’ampia rete di fonti sul territorio, secondo la quale le vittime sono un ufficiale e una recluta delle forze armate governative. L’auto su cui viaggiavano le vittime è stata presa di mira da alcuni uomini armati di mitragliatrici che sono fuggiti subito dopo. Il bilancio delle vittime durante le operazioni militari compiute dall’esercito nel deserto siriano dall’inizio del 2022 è arrivato a 375 persone. (Res)