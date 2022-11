© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: premier Dabaiba su legge elettorale, "pronto al dialogo per superare le differenze" - L’attuale legge elettorale è “viziata” ed è ciò che ha ostacolato il processo elettorale a dicembre 2021 e lo sta tutt’oggi bloccando, ma "sono pronto a sedermi con tutti per superare tutte le differenze e risponderò a qualsiasi iniziativa che rafforzi la fiducia tra le componenti attive piuttosto che passive del popolo libico”. Lo ha dichiarato il primo ministro del governo di unità nazionale libico (Gun), Abdulhamid Dabaiba, in occasione del convegno “La società civile verso le elezioni”, presso la sede della commissione elettorale a Tripoli. Gli organi politici sono responsabili dell’interruzione sistematica delle elezioni, ha aggiunto. L'Alta Commissione elettorale è in grado di gestire le elezioni e completare il processo elettorale, nonostante le fragili giustificazioni fornite dalle autorità legislative in merito alle leggi", ha concluso. (segue) (Res)