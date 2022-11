I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente approva prestito di 53 milioni euro per sviluppo agricolo Kasserine - Il presidente della Tunisia Kais Saied ha approvato un accordo per un prestito di 179 milioni di dinari (53 milioni di euro) da parte del Fondo arabo per lo sviluppo economico e sociale, con sede in Kuwait, per lo sviluppo agricolo del governatorato di Kasserine, nel centro-ovest del Paese. È quanto reso noto nel decreto numero 72 emesso ieri nella Gazzetta ufficiale della repubblica tunisina. “È stato approvato l’accordo tra il governo della Tunisia e il Fondo arabo per lo sviluppo economico e sociale per un prestito di 17 milioni di dinari kuwaitiani (179 milioni di dinari tunisini) per il contributo al finanziamento del progetto di sviluppo agricolo integrato nel sud del governatorato di Kasserine”, ha spigato la Gazzetta ufficiale. (segue) (Res)