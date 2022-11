I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente sindacato giornalisti, periodo buio per la stampa - In Tunisia c'è stato un grave attacco alla libertà di stampa e di espressione in questo periodo attraverso numerosi processi a giornalisti, attivisti e personaggi pubblici sulla base delle loro opinioni e di quanto scritto sui media. Lo ha dichiarato il presidente dell'Unione nazionale dei giornalisti tunisini, Mohamed Yassine Jelassi, intervenendo sulle onde radio dell’emittente "Mosaique Fm". Jelassi ha messo in guardia sulla gravità delle richieste di procedimenti giudiziari per gli articoli pubblicati emanate dal potere esecutivo, in particolare dallo stesso ministero della Giustizia. Per il presidente del sindacato questo periodo è considerato il più difficile e il più buio per la libertà di stampa e di espressione nel Paese nordafricano. (segue) (Res)