- Egitto: ministro Esteri Shoukry riceve al Cairo omologo palestinese Al Maliki - Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto oggi al Cairo l'omologo palestinese, Riyad al Maliki, per colloqui sulle consultazioni in corso per formare il nuovo governo israeliano e per valutarne il potenziale impatto sul futuro della causa palestinese. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zaid, in un comunicato stampa. Shoukry ha parlato della "profonda preoccupazione dell'Egitto" per gli sviluppi nei territori palestinesi, aggiungendo il Cairo "segue da vicino" tutti gli sviluppi nella scena palestinese e israeliana. "L'Egitto partecipa alle celebrazioni della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese e sosterrà sempre tutti i diritti palestinesi, in particolare il diritto del popolo palestinese a stabilire il proprio stato indipendente con Gerusalemme est come capitale", aggiunge la dichiarazione del portavoce. Il capo della diplomazia egiziana ha ribadito i "continui sforzi dell'Egitto con varie parti internazionali e regionali per calmare la situazione, fermare la violenza e rompere l'attuale stallo del processo di pace, con l'obiettivo di rilanciare un serio percorso negoziale che porti al raggiungimento di un'intesa globale e una pace giusta secondo il principio della soluzione dei due Stati e le risoluzioni della legittimità internazionale". Shoukry ha poi fatto riferimento agli sforzi dell'Egitto per alleviare le sofferenze del popolo palestinese alla luce delle difficili condizioni economiche e umanitarie che sta attraversando, in particolare nella Striscia di Gaza. (Res)