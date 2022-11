I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: governo, energia al centro del tour internazionale del presidente Diaz-Canel - L’energia è stata il tema principale al centro del tour internazionale del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia e delle Risorse minerarie cubano, Vicente de la O Levy, parlando alla stampa della presidenza de L’Avana a poche ore dal viaggio che ha visto il capo dello stato fare tappa in Algeria, Turchia, Russia e Cina. Parlando degli accordi più importanti raggiunti, Diaz-Canel ha ricordato che nel caso particolare dell'Algeria, si è deciso tra le altre cose di riprendere “la fornitura stabile di combustibile a Cuba” per rifornire le centrali elettriche, oltre a donare un parco fotovoltaico che verrà installato all'Avana, ma che “sarà interconnesso al Sistema elettroenergetico nazionale”. In Russia, ha aggiunto il ministro, si è parlato di sostenere il Sistema elettroenergetico nazionale nelle questioni legate all'approvvigionamento di combustibili, alle energie rinnovabili e al funzionamento delle centrali termoelettriche. Commentando la tappa in Turchia, De la O Levy ha ricordato il funzionamento delle centrali elettriche galleggianti per la produzione di elettricità e la loro importanza per il Paese. In particolare in Cina, si è discusso di azioni per rimettere in funzione "i parchi fotovoltaici fermi per mancanza di finanziamenti, nonché per rendere più flessibili le condizioni di pagamento affinché gli investimenti continuino". (segue) (Res)