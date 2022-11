Mes: Iacono (Pd), governo proceda senza ulteriori ritardi a ratifica riforma Trattato istitutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra mozione impegna il governo in due direzioni: a procedere senza ulteriori indugi e senza ulteriori ritardi alla ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Mes, presentando il relativo disegno di legge in tempi brevi, anche in modo da consentire l'avvio delle nuove funzioni e contribuire al rafforzamento del sistema finanziario dell'Eurozona. Chiediamo inoltre al governo di farsi parte attiva affinché il processo di riforma avviato in relazione al Patto di stabilità e crescita permetta di coniugare sempre più in futuro il rispetto di traiettorie di riduzione del debito e stabilità economico-finanziaria degli Stati membri con le esigenze sempre più attuali e sempre più stringenti di politiche di investimenti e sviluppo, in particolar modo nei settori sociali e della transizione ambientale e digitale". Lo ha detto in Aula la deputata del Pd, Giovanna Iacono, illustrando la mozione del Partito democratico sulla ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Mes.(Rin)