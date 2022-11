© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Tajani, Pechino è interlocutore ma anche un concorrente - La Cina è un interlocutore, un partner ma anche un Paese con il quale abbiamo una concorrenza. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in arrivo alla riunione con gli omologhi della Nato a Bucarest. “Dobbiamo dialogare”, ha aggiunto Tajani, ricordando l'incontro a Bali, a margine del G20, tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente cinese Xi Jinping. Per l’Italia e l’Europa è “importante la sfera della difesa dei diritti umani in Cina, fermo restando che è un competitor del nostro Paese”, ha detto Tajani. (segue) (Res)