- Cina: controlli a tappeto sul web e sugli smartphone, i manifestanti si organizzano sulle app di dating - La protesta dei "fogli bianchi", che da giorni scuote le fondamenta del potere comunista in Cina, si sta spostando in queste ore sempre più sul terreno virtuale per sfuggire al capillare dispositivo di sicurezza messo in campo dal governo per controllare le strade e le piazze delle grandi città. Centinaia di persone si stanno riversando sulle app di appuntamenti online, Telegram e altre piattaforme non autorizzate - ma accessibili tramite le reti private virtuali (Vpn) - per scambiarsi messaggi al riparo della pervasiva censura cinese e continuare a promuovere le istanze della protesta oltre il Great Firewall, l'enorme sistema di filtraggio dei contenuti che di fatto isola la rete nazionale da quella globale. Le comunicazioni continuano a tenere banco anche su WeChat - una piattaforma di messaggistica altamente controllata - dove però il flusso di informazioni viene ridotto al minimo: le coordinate dei luoghi dei raduni vengono fornite senza spiegazioni o trasmesse attraverso una mappa poco nitida che fa da sfondo a un post. Su Twitter, un account con quasi 700 mila follower chiamato "L'insegnante Li non è il tuo insegnante" continua a pubblicare filmati di protesta inviati da tutta la Cina e annuncia una "dozzina di segnalazioni al secondo". (segue) (Res)