- Cina: misure anti-Covid, Commissione sanitaria annuncia sforzi per minimizzare disagi - La Commissione sanitaria nazionale della Cina intende fare del suo meglio per ridurre i disagi causati alla popolazione dall'epidemia di Covid-19. Lo riporta l'agenzia di stampa "Xinhua", citando le dichiarazioni del portavoce Mi Feng. Ogni località sta compiendo sforzi concreti per prevenire e controllare la diffusione del contagio, ha aggiunto il portavoce, secondo cui le aree ad alto rischio devono essere identificate tramite un'accurata indagine epidemiologica. I "lockdown" devono essere varati e revocati nel più breve tempo possibile per evitare disagi alla popolazione, le cui "ragionevoli richieste" dovrebbero ricevere una risposta tempestiva, ha evidenziato Mi, mentre le proteste contro la strategia di "tolleranza zero" continuano a lacerare il Paese. (segue) (Res)