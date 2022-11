© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: delegazione parlamentare britannica attesa in settimana a Taipei - Una delegazione della Commissione parlamentare britannica per gli Affari esteri è attesa questa settimana a Taiwan per incontrare la presidente Tsai Ing-wen e altri rappresentanti delle istituzioni. È quanto si legge in una nota della commissione parlamentare britannica pubblicata oggi. “Questa visita a Taiwan è stata a lungo indicata come una priorità dalla Commissione parlamentare britannica”, ha detto la presidente, Alicia Kearns. “Le molteplici sfide alla sicurezza e alla prosperità a livello globale rendono i legami costruttivi tra le democrazie, come quelle di cui godono il Regno Unito e Taiwan, tanto più importanti", ha detto la parlamentare britannica. (Res)