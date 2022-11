Ciad: proteste 20 ottobre, riprende oggi il processo a oltre 400 manifestanti arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende oggi in Ciad il processo ai 401 manifestanti arrestati durante le manifestazioni di protesta contro la giunta militare al potere, represse nella violenza lo scorso 20 ottobre. Le udienze, riferisce l'emittente "Rfi", si svolgono nel carcere di massima sicurezza di Koro-Toro. Gli imputati sono a processo in assenza di avvocati difensori, che hanno deciso di boicottare un procedimento definito una “farsa” dall'ordine degli avvocati ciadiano. Delle 620 persone che il governo ciadiano riconosce di aver "trasferito" a Koro Toro, 401 sono sul banco degli imputati con l'accusa di “assembramento abusivo, distruzione di beni, incendio doloso e aggressione”. Le accuse comportano una pena fino a 10 anni di carcere. In origine, il governo ciadiano aveva accusati gli imputati di insurrezione e tentato colpo di Stato, reati punibili con una pena che va dai 20 anni di carcere all'ergastolo. Gli altri circa 200 detenuti collocati a Koro Toro per lo stesso motivo sono ancora oggetto di un'indagine giudiziaria, secondo il procuratore di N'Djamena. Nonostante lo svolgimento di questo processo straordinario, resta irrisolta la questione delle centinaia di persone arrestate il 20 ottobre e nei giorni successivi e che sarebbero state detenute in altri luoghi, secondo le organizzazioni per i diritti umani. Il governo è rimasto in silenzio su questo argomento. (segue) (Res)