Ciad: proteste 20 ottobre, riprende oggi il processo a oltre 400 manifestanti arrestati (2)

- Non è chiaro quante persone siano ancora detenute in Ciad dopo le violenze del 20 ottobre, la cui repressione ha causato la morte di almeno 50 manifestanti e il ferimento di altri 300. Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha stimato che quasi 1.400 persone siano state arrestate quel giorno e in quelli successivi. Il governo, da parte sua, ha riconosciuto che 621 persone sono state interrogate nel carcere di massima sicurezza di Koro Toro, nel nord del Paese, mentre più di 400 casi considerati reati flagranti sono stati finora inviati alla procura di N'Djamena, dove non è stata ancora fissata una data per il processo. Lo scorso 9 novembre la giunta militare al potere in Ciad ha presentato un documento ufficiale con la sua versione ufficiale dei fatti sulla protesta di manifestanti repressa con la forza dai militari del Ciad lo scorso 20 ottobre, data nella quale le opposizioni avevano indetto una grande manifestazione popolare contro il colpo di Stato e che è repressa violentemente dal governo di N'Djamena, definendola "un'insurrezione organizzata" che aveva tutt'altro scopo che quello di protestare pacificamente il dissenso. (segue) (Res)