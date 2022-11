Ciad: proteste 20 ottobre, riprende oggi il processo a oltre 400 manifestanti arrestati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le autorità al potere, l'opposizione ha scientemente cercato quel giorno di innescare una rivolta popolare, innescando scontri mortali e fino a provocare una guerriglia civile. La manifestazione, sottolineano le autorità, si è peraltro tenuta violando il divieto di manifestare, imposto - sostengono - proprio per evitare simili conseguenze. Il portavoce del governo Aziz Mahamat Saleh ha affermato che quel giorno i giovani si sono presentati armati di machete, coltelli, fionde e armi da fuoco, aggredendo le forze dell'ordine. "Rendere il Paese ingovernabile e dividere il Ciad: questo era l'obiettivo (della protesta), (da raggiungere) quindi con tutti i mezzi, anche con queste vie insurrezionali. Quando si attacca la residenza del presidente dell'Assemblea nazionale, un campo militare, una stazione di polizia, è davvero tutt'altro che manifestare pacificamente. Ma credo che al di là di questo fascicolo, ciò che conta è quale sarà il fascicolo giudiziario che si costituirà attraverso le prove reali che consentiranno di poter individuare tutte le responsabilità", ha dichiarato il portavoce. Quanto alla polizia, ha aggiunto, "(gli agenti) hanno agito per legittima difesa". Il documento è stato redatto in concomitanza con l'apertura delle indagini sui fatti di quel giorno. (segue) (Res)