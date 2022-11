Ciad: proteste 20 ottobre, riprende oggi il processo a oltre 400 manifestanti arrestati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione era stata indetta nella data che, secondo quanto promesso dalle autorità golpiste al potere, segnava la fine del periodo di transizione militare in Ciad. "In questo giorno, il 20 ottobre 2022, che segna la fine ufficiale della transizione militare in Ciad, le forze vive della nazione hanno chiesto manifestazioni per protestare contro il rinnovo per 24 mesi di un regime straordinario, che viola le proprie promesse di trasferimento del potere ai civili dopo 18 mesi al governo del Paese", si legge in un comunicato diffuso alla stampa. Al termine della giornata i ribelli del Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact), gruppo armato ritenuto responsabile dell'uccisione in battaglia dell'ex presidente Idriss Deby, hanno da parte loro denunciato il "massacro" di manifestanti pacifici compiuto dalle forze di sicurezza contro chi è sceso in strada a N'Djamena per protestare contro il prolungamento del governo militare. Nel documento, i ribelli hanno condannato la "feroce repressione" messa in atto nelle proteste, denunciando "l'assassinio di manifestanti pacifici il cui solo crimine è di aver fatto uso del loro diritto costituzionale a manifestare", e hanno lanciato "un appello alla comunità internazionale" a sostenere il popolo del Ciad "in cerca di libertà e democrazia". I combattenti hanno in ogni caso salutato una mobilitazione generale contro i militari interpretata come indice di una volontà collettiva di "scacciare la paura". (segue) (Res)