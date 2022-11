Calcio: Abodi, trarre insegnamento dagli insuccessi, ci sono sempre nuove possibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calcio è uno straordinario teatro, dentro il quale a pochissima distanza di tempo si vince un Europeo e si esce dal Mondiale. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in un punto stampa all'arrivo al consiglio Sport di Bruxelles. Il calcio, ha detto il ministro, "contrariamente alla vita, da sempre nuove opportunità". "Mi auguro che si sappia far tesoro anche degli insuccessi", ha proseguito Abodi, cercando di legare "allo sviluppo dei vivai alla possibilità che, a partire dai settori giovanili e dalle primavere, ci sia una maggiore protezione dei ragazzi che vengono dal nostro Paese, che vivono nel nostro Paese, o che arrivano nel nostro Paese. Ragazzi che hanno il diritto di poter fare sport", ha spiegato il ministro. "Penso che la Federcalcio, così come tutte le federazioni, si stiano ponendo il problema anche della competitività", ha proseguito. "Però a me piace associare il tema della competitività di alto livello con quella dal basso, cioè il consolidamento della base a partire dal rapporto tra scuola e sport", ha aggiunto. (Beb)