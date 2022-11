India: Festival internazionale della lusofonia a Goa dal 3 al 6 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Goa ospiterà dal 3 al 6 dicembre il Festival internazionale della lusofonia, organizzato dal governo dello Stato indiano in collaborazione col ministero degli Esteri dell’India e il Consiglio indiano per le relazioni culturali (Iccr). L’obiettivo, spiega un comunicato del ministero, è rafforzare i legami tra l’India e il mondo di lingua portoghese. La manifestazione sarà inaugurata dal capo del governo statale di Goa, Pramod Sawant, e la sottosegretaria per gli Esteri e la cultura, Meenakashi Lekhi, sarà l’ospite d’onore. Il programma comprenderà spettacoli, mostre, degustazioni e dibattiti. A Goa hanno sede istituzioni culturali come l’Orient Foundation e il Camoes Institute, che promuovono la lingua portoghese. L’India è entrata a far parte come Paese osservatore della Comunità dei paesi di lingua portoghese (Cplp) nel luglio del 2021. Una tavola rotonda sarà dedicata al ruolo dell’India nel Sud del mondo e alle convergenze con la Cplp; un’altra ai collegamenti storici e culturali con i Paesi lusofoni.(Inn)