Speciale difesa: Nato, colloquio telefonico tra Tajani e Stoltenberg, focus su riunione ministri Esteri di Bucarest

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Lo ha riferito una nota della Farnesina. Nel corso della telefonata sono stati discussi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso della riunione dei ministri degli Esteri Nato a Bucarest il 29 e 30 novembre. Il ministro Tajani ha ribadito che l'Italia, Paese fondatore dell'Alleanza atlantica, strumento indispensabile di difesa dei valori occidentali, continua a promuoverne l'azione, sottolineando come la dimensione transatlantica e quella europea della politica estera italiana siano essenziali per la nostra sicurezza. In particolare, il ministro Tajani ha ricordato come l'Italia tradizionalmente sia ai primissimi posti, insieme agli Stati Uniti, per contributi in operazioni e missioni alleate, che comprendono anche il Comando delle due principali missioni "fuori area" della Nato in Iraq e in Kosovo. (Res)