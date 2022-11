Albania: cantante Dua Lipa insignita della cittadinanza del Paese balcanico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cantante britannica Dua Lipa ha ricevuto la cittadinanza albanese in occasione dell'anniversario dei 110 anni di indipendenza del Paese balcanico dall'Impero ottomano. La stella della musica pop internazionale ha ottenuto il passaporto dell'Albania grazie alle origini kosovaro-albanesi dei suoi genitori, emigrati da Pristina a Londra. Il presidente albanese Bajram Begaj ha affermato che Lipa ha meritato la cittadinanza per i suoi meriti nella promozione dell'immagine del Paese all'estero. "Sono molto orgogliosa", ha scritto Lipa su Twitter in albanese. (Alt)