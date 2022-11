Speciale scuola: a Roma occupato l'istituto Rossellini, "sistema disinteressato a nostri bisogni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occupato il Cine tv Rossellini ad Ostiense, istituto tecnico per la cinematografia di Roma. L'occupazione dell'istituto è stata annunciata dagli studenti tramite i canali social e con un lenzuolo bianco appeso alle finestre della scuola. "Noi studenti del Rossellini il 26 novembre abbiamo deciso di riprenderci i nostri spazi e di riprenderci la nostra scuola - scrivono gli studenti in una nota di Opposizione studentesca d'alternativa (Osa) -. La scelta è stata motivata dalla protesta verso un sistema scolastico disinteressato ai nostri bisogni, alle nostre necessità e sordo ai tentativi di critica". Tra le critiche sollevate dagli studenti nei confronti del sistema scolastico ci sono le morti in alternanza scuola lavoro, e "l'assenza di un luogo inclusivo e che permette una scalata sociale ai ragazzi provenienti da famiglie povere". (Rer)