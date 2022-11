Speciale scuola: convegno Dirigenti, il merito sia anche del personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merito, formazione, partecipazione, Di questo e di tanto altro si è parlato a Milano nel convegno nazionale di Dirigentiscuola, organizzato in collaborazione con l'ente di formazione Athena Disconf e moderato dal giornalista Paolo Ferrario. A fare gli onori di casa il presidente nazionale dell'associazione dei presidi Attilio Fratta:"La nuova denominazione del Ministero ha scatenato le reazioni della politica ma è un bene che si torni a discutere di merito. Quando si parla di merito bisogna parlare anche del corpo docente e dei dirigenti, non solo degli alunni. Il merito deve essere accompagnato anche dal benessere del personale scolastico". La sottosegretaria al ministero dell'Istruzione e del merito, Paola Frassinetti, ha poi dichiarato: "Il merito è stato aggiunto all'istruzione sollevando grandi polemiche ma è una parola di cui non aver paura. Bisogna alzare nuovamente l'asticella della preparazione, partire tutte dalle stesse condizioni e poi i più meritevoli possono andare avanti. Nella vita il confronto con la valutazione arriva e bisogna essere preparati a gestirla anche attraverso la formazione, per quanto riguarda la classe docente e dirigente. Questa legislatura inizia con le migliori intenzioni, i fondi del Pnrr non devono essere vanificati, sia nell'edilizia scolastica che negli altri campi di indirizzo". (Rin)