Speciale scuola: al via progetto Acea per promuovere cultura sostenibilità

- Prende il via la nuova edizione di “Acea scuola", il progetto educational realizzato dal Gruppo per sensibilizzare i giovani e gli studenti sui temi della sostenibilità ambientale. Lo comunica in una nota Acea. Quest’anno l’iniziativa, inserita nel piano formativo "mappa della città educante 2022/2023" dell'assessorato alla Scuola, formazione e Lavoro di Roma Capitale, si articola intorno all’Acea Eco Village, una piattaforma interattiva, dinamica e stimolante che invita i ragazzi a imparare, giocare e riflettere sui temi dell’ambiente e dell’ecologia. Il progetto fa parte di un percorso avviato da tempo dal Gruppo Acea che ha sempre riscosso un notevole successo, l’edizione dello scorso anno ha visto collegati oltre 25.000 ragazzi da tutta Italia. “Acea Scuola, proteggiamo l'ambiente” è rivolto agli studenti del secondo ciclo delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado di Roma e Città Metropolitana che hanno aderito al progetto. L’iniziativa sarà replicata nei prossimi mesi e sarà rivolta a un pubblico più ampio. A fare da guida nella nuova edizione ci saranno Biagio Venditti e Francesca La Cava, due dei protagonisti della serie Netflix “Di4ri”. Saranno loro ad accompagnare gli studenti attraverso video, quiz e approfondimenti sulle problematiche ambientali che riguardano il nostro pianeta e le azioni volte alla sua salvaguardia. (Com)