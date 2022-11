Malawi: al via prima campagna di vaccinazione infantile su larga scala contro la malaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Malawi ha avviato una campagna di vaccinazione infantile su larga scala contro la malaria, la prima campagna al mondo nel suo genere. Lo ha affermato in una nota il rappresentante nazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Neema Kimambo. Le autorità sanitarie stanno utilizzando l'unico vaccino contro la malattia raccomandato dall'Oms, noto come Rts,S, è stato sottoposto a cicli di test in Malawi, Ghana e Kenya negli ultimi anni. Nella fase più recente dei test, dal 2019, l'Oms ha sostenuto la vaccinazione di 360 mila bambini all'anno nei tre Paesi. I primi test hanno dimostrato che solo il 30 per cento dei bambini di età compresa tra 5 e 17 mesi che lo hanno ricevuto erano protetti. Questo basso livello di efficacia ha fatto sì che alcuni si siano chiesti se ne valesse la pena. La Bill & Melinda Gates Foundation, che sostiene lo sviluppo del vaccino, non sostiene direttamente il lancio poiché ritiene che altri strumenti per combattere la malaria e altri vaccini in fase di sperimentazione possano essere un uso migliore dei fondi, riferisce il sito web "Devex". (segue) (Res)