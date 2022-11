Malawi: al via prima campagna di vaccinazione infantile su larga scala contro la malaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino sarà somministrato attraverso il regolare programma di immunizzazione che raggiungerà 330 mila bambini in 11 dei 28 distretti del Paese. Il lancio è iniziato nella regione centrale del Malawi, nel distretto di Mchinji. Il vaccino deve essere somministrato quattro volte: una volta al mese per tre mesi e poi una quarta dose 18 mesi dopo. Il vaccino Rts,S, sviluppato dalla società farmaceutica britannica Gsk, ha richiesto più di tre decenni di lavoro. Sebbene il vaccino abbia un livello di efficacia relativamente basso, ha suscitato speranze di salvare alcune delle oltre 400 mila persone che muoiono ogni anno a causa della malattia trasmessa dalle zanzare, la maggior parte delle quali sono bambini africani. Nel 2020 più di quattro milioni di persone in Malawi hanno contratto la malaria e di queste almeno 2.500, la maggior parte di età inferiore ai cinque anni, sono morte a causa della malattia. (Res)