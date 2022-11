Francia-Italia: Cassazione rimanda in Appello l'estradizione di Vecchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di cassazione ha rinviato in Appello il caso di Vincenzo Vecchi, ex militante altermondialista condannato in Italia per "devastazione e saccheggio" al G8 di Genova del 2001. In questo modo è stato annullato il rifiuto della giustizia francese nell'estradare Vecchi. Nel 2020 la Corte d'Appello di Angers ha rifiutato di eseguire il mandato di arresto europeo spiccato dall'Italia sostenendo che la pena per la quale l'ex militante è stato condannato non ha equivalenti in Francia. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato a luglio che la Francia non può opporsi all'estradizione.(Frp)