Colombia: S&P, crescita rallenterà dal 7,7 all’1,1 per cento nel 2023 (2)

- L’agenzia di rating prevede che la domanda rimarrà debole nel 2023, poiché una crescita globale più lenta indebolisce la fiducia. L'inflazione in Colombia, prosegue il rapporto, è tra le più alte della regione (12,2 per cento su base annua a ottobre), in gran parte a causa dell'aumento dei costi delle importazioni alimentari. S&P prevede che l'inflazione rimarrà elevata per la maggior parte del 2023. Ciò manterrà i tassi di interesse interni relativamente alti (superiori al 10 per cento per la maggior parte del 2023), dato che le aspettative di inflazione rimangono ben al di sopra dell'obiettivo del 3 per cento della Banca centrale, a circa il 7,5 per cento su base annua. L’agenzia di rating, inoltre, prevede incertezza degli investitori sulle politiche della presidenza di Gustavo Petro, recentemente eletto, soprattutto in termini di settore energetico e fiscale. (segue) (Mec)