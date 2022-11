Colombia: S&P, crescita rallenterà dal 7,7 all’1,1 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La previsione è in linea con quella diffusa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel suo ultimo rapporto sulla crescita economica mondiale. L’economia della Colombia, si legge, subirà un brusco rallentamento, passando dall’8,1 per cento previsto per il 2022 all’1,2 per cento del 2023. Nel 2024 si prevede una lieve crescita all’1,7 per cento. L'inflazione dovrebbe superare il 10 per cento quest'anno, ma si prevede che ritorni gradualmente all'intervallo obiettivo del 2-4 per cento entro il 2024. Secondo gli esperti dell’Ocse i consumi e gli investimenti rimarranno contenuti, mentre famiglie e imprese dovranno fare fronte a inflazione, tassi di interesse elevati e all'incertezza sulle prospettive economiche e sulla politica economica. La stima per il 2023 è più bassa rispetto a quella diffusa dalla Banca mondiale (Bm) lo scorso ottobre. Secondo la Bm la Colombia registrerà una crescita del 7,1 per cento nel 2022 e del 2,1 per cento nel 2023. (segue) (Mec)