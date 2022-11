Colombia: S&P, crescita rallenterà dal 7,7 all’1,1 per cento nel 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello regionale per S&P la crescita economica in America latina rallenterà in modo significativo nel 2023, passando dal 3,4 per cento del 2022 allo 0,7 per cento del prossimo anno. Il rallentamento, si legge, si deve a un indebolimento della domanda esterna, condizioni finanziarie più rigide e una domanda interna più debole. Nel 2024 l'agenzia di rating prevede un ritorno al “tradizionale basso livello di crescita” di appena sopra i 2 per cento. (Mec)