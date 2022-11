Russia-Usa: viceministro Esteri Rjabkov, nessun dialogo su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Stati Uniti non dialogano sull'Ucraina a causa della differenza di posture. Lo ha reso noto nel corso di un briefing con la stampa il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. "Non abbiamo un dialogo con gli Stati Uniti sul tema ucraino, perché le posizioni sono radicalmente diverse", ha spiegato Rjabkov. In particolare, il viceministro ha spiegato che è presente comunque "uno scambio periodico di segnali su come le azioni di Mosca e Washington sono percepite rispettivamente", però "l'opposto degli approcci e l'incoerenza degli argomenti non portano avanti il dialogo". "Inviamo segnali agli Stati Uniti che la loro linea per l'escalation e per un coinvolgimento sempre più profonda in questo conflitto è irta di gravi conseguenze, i rischi sono in aumento", ha concluso Rjabkov. (Rum)