Sardegna: operativa la nuova Giunta regionale, obiettivo portare a compimento riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “All’interno di questa Giunta, rinnovata in diverse sue componenti, ci sono le risorse, l’entusiasmo e le capacità per poter tracciare un percorso che veda una positiva conclusione di questa Legislatura e che sia in grado di rilanciare la fase post-pandemica, puntando su argomenti chiave quali la sanità, l’urbanistica, l’energia e i trasporti. Ciascun Assessorato ha al suo interno profili validi e grandi potenzialità che vanno sviluppate in questo anno, costruendo una continuità di governo che porti a compimento le tante riforme avviate”. Lo ha detto il Presidente della Regione Christian Solinas presentando la nuova squadra di governo composta dagli Assessori del Bilancio, Giuseppe Fasolino (anche vicepresidente); dell'Agricoltura, Valeria Satta; dell’Urbanistica ed Enti locali, Aldo Salaris; dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu; del Turismo, Gianni Chessa; del Lavoro, Ada Lai; dell’Istruzione, Andrea Biancareddu; dell'Industria, Anita Pili; della Difesa dell'Ambiente, Marco Porcu; dei Trasporti, Antonio Moro; degli Affari generali Andreina Farris; della Sanità, Carlo Doria. (segue) (Rsc)