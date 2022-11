Sardegna: operativa la nuova Giunta regionale, obiettivo portare a compimento riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che la nuova Giunta – ha proseguito il Presidente - possa immediatamente operare per dare un’accelerazione importante, già oggi siamo qui con l'intera squadra per parlare di un provvedimento normativo, la legge Omnibus, da 210 milioni. Si tratta – ha proseguito il Presidente – di nuove risorse per il sistema Sardegna e che si vanno ad aggiungere a un quadro di investimenti mai messo in campo per sostenere le situazioni di crisi e di difficoltà di comparti importanti, a partire da quello agricolo, per arrivare a tutti gli altri settori. Ecco allora – ha concluso il Presidente – che con la nuova Giunta contiamo di rilanciare l'azione di governo nella fase post pandemica, sperando in una fase nuova di pace a livello internazionale”. Il Presidente Solinas ha anche rivolto un ringraziamento agli assessori che hanno composto la precedente Giunta, ringraziandoli per l’importante lavoro svolto in un momento complesso, caratterizzato da una crisi sanitaria senza precedenti e aggravato dalla guerra e dalla crisi energetica. (Rsc)