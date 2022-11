Cultura: Santori (Lega), nuova infornata di dirigenti inutili in Fondazione Musica per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, in una nota, dichiara: "L'ultima infornata di personaggi inutili ma graditi alle vette del Campidoglio sta per adagiarsi sulla tavola imbandita della Fondazione Musica per Roma. Su 70 dipendenti - aggiunge Santori - di cui 14 già nella qualifica quadri, se ne vogliono nominare entro dicembre altri quattro con la scusa delle nuove unità di servizio previste dal nuovo organigramma della Fondazione, attraverso un avviso di selezione interna che non prevede graduatorie di merito. Il Sindaco - sottolinea il capogruppo della Lega in Campidoglio - che rimanda i pagamenti degli arretrati dovuti per legge ai dipendenti del Campidoglio come se fosse una cosa giusta e normale, mentre il piatto piange anche per garantire il livello minimo di vivibilità, mobilità, decoro e sicurezza alla Capitale d'Italia, avalla ancora una volta nomine finalizzate solo ad aumentare gli stipendi di alcuni soggetti. La Lega - afferma Santori - non ci sta. Chiediamo chiarimenti e dettagli su questo ennesimo inutile spreco, uno schiaffo a tutti i romani targato Pd. Con il rapporto dipendenti-dirigenti che si va profilando in MpR, in Ama, con settemila dipendenti, i dirigenti dovrebbero allora essere quattrocento. Questo è inaccettabile, Gualtieri si fermi, cancelli questo atto vergognoso e faccia trovare sotto l'albero ai romani una sorpresa: una città governata da un Sindaco davvero super partes, libero dalle logiche spartitorie e clientelari di certa sinistra", conclude Santori. (Com)