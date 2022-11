Iran-Iraq: presidente iraniano riceve premier Baghdad, “relazioni sono forti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Al Sudani, dal canto suo, ha affermato che non sarà consentito a parti terze di utilizzare le terre irachene per minacciare la sicurezza dell'Iran, in linea con il principio del rispetto reciproco e della non interferenza negli affari interni, valori che caratterizzano le relazioni estere dell’Iraq. Baghdad, poi, non dimentica il sostegno offerto da Teheran dal 2003 anche nella lotta contro lo Stato islamico. Durante la visita, la terza all’estero per il premier dall’inizio del suo mandato, verranno discusse diverse questioni di natura politica, economica, inclusa l’attivazione del Comitato economico congiunto, e in materia di sicurezza, ha fatto sapere Al Sudani. A tal proposito, il primo ministro ha espresso apprezzamento per il sostegno iraniano in termini di forniture di gas. "Durante questa visita discuteremo anche di progetti sul trasferimento di greggio e gas in accordo con i precedenti protocolli d'intesa", ha riferito Al Sudani, aggiungendo: “Questi incontri sono fondamentali per fornire una base solida per spingere verso il rafforzamento dei legami in tutti i campi". (segue) (Res)