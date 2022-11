Minoranze: Savino, tutelare e garantire quelle linguistiche non è pericolo per unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutelare e garantire le minoranze linguistiche, come salvaguardare i dialetti e le lingue locali, "non rappresentano certo un pericolo all'unità nazionale o al riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale della nostra Repubblica. Non confonderei mai i due piani, perché questo vorrebbe dire fare un salto indietro di decenni". Lo afferma Sandra Savino, sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, commentando l'iniziativa del senatore Menia. "Il nostro è un Paese che si caratterizza - ha aggiunto - anche per la capacità che ha avuto, negli anni, di favorire un processo di integrazione tra culture differenti. E per fortuna, grazie alla lungimiranza dei padri costituenti, la nostra Costituzione tiene ben conto, tra i suoi principi fondamentali, della tutela delle minoranze linguistiche. Proprio grazie alle loro specificità territoriali Regioni come il Friuli Venezia Giulia hanno ottenuto una particolare autonomia speciale. Un valore - ha concluso Savino - che va difeso, per gli ottimi risultati che nella nostra Regione abbiamo raggiunto in questi anni e che per nulla mina le basi della nostra identità nazionale". (Rin)