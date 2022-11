Italia-Giappone: “Tokyo-Roma: parole in transito”, il 10 dicembre la premiazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giuria del premio “Tokyo-Roma: parole in transito”, istituita dalla Fondazione Italia Giappone con il contributo del Centro per il libro e la lettura, di Alcantara e del Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, ha selezionato il vincitore della prima edizione: “Ogni giorno è un buon giorno” di Noriko Morishita, tradotto da Laura Testaverde, edito da Einaudi. Il premio sarà conferito sabato 10 dicembre a Roma, nell'ambito della manifestazione “Più libri. Più liberi” presso La Nuvola di Massimiliano Fuksas. Lo rende noto l’ambasciata del Giappone in Italia. “Tokyo-Roma: parole in transito” è un riconoscimento unico nel suo genere: è la prima volta che insieme all'autore di un romanzo viene premiato anche il suo traduttore. Ma perché un premio da assegnare a traduttori e traduttrici dal giapponese all’italiano, così come agli autori e autrici di cui si occupano? La Fondazione Italia Giappone da tempo considera con crescente attenzione quanto sia rilevante e fondamentale lavorare alla traduzione di un romanzo. Sono i traduttori e le traduttrici che ci permettono il meraviglioso viaggio dentro l’universo contenuto in un libro, interpretando al meglio accadimenti, sentimenti, personaggi e atmosfere nate dalla creatività giapponese, che ci arrivano grazie a una professione che sa come “interpretare”, “trasferire” e infine “condurre” da una lingua ad un’altra. (segue) (Com)