Italia-Giappone: “Tokyo-Roma: parole in transito”, il 10 dicembre la premiazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Italia Giappone ha dato l'avvio a questo progetto, con l'entusiastico appoggio del Centro per il libro e la lettura, dell'ambasciata d'Italia in Giappone e dell'ambasciata del Giappone in Italia e ha istituito una giuria composta da accademici e esperti di entrambi i Paesi. La giuria è presieduta dall'ambasciatore Umberto Vattani, presidente della Fondazione Italia Giappone, e composta da Tetsuro Akanegakubo, direttore generale dell’Agis - Associazione giapponese per l'istruzione scolastica e giornalista; Luisa Bienati, professore all’Università Ca' Foscari di Venezia; Silvana De Maio, direttrice dell'Istituto italiano di cultura di Tokyo; Matilde Mastrangelo, professore alla Sapienza Università di Roma; Junichi Oue, professore all’Università di Napoli “L’Orientale”; Fabiola Palmeri, scrittrice e giornalista; Paolo Puddinu, già professore all’Università di Sassari; Ikuko Sagiyama, professore all’Università di Firenze; Enrico Vanzina, regista, scrittore e giornalista; Stefania Viti, scrittrice e giornalista. Con la collaborazione delle case editrici che negli ultimi due anni hanno pubblicato romanzi contemporanei tradotti dal giapponese, i giurati hanno letto oltre trenta titoli, selezionando quello che meglio degli altri risponde ai criteri inizialmente individuati: la qualità del racconto e della traduzione e il fatto che quest'ultima trasmetta al lettore le stesse emozioni del testo originale, aprendo una finestra sulla cultura e sulla società giapponese contemporanea. (segue) (Com)